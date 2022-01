Barwy szczęścia odc. 2552. Podróż dookoła świata. Streszczenie odcinka [17.01.2022]

Barwy szczęścia odcinek 2552. Streszczenie

Iwona udziela Tomaszowi pierwszej pomocy lekarskiej i wzywa karetkę. W szpitalu Kępski przechodzi zabieg. Okazuje się, że to dopiero początek walki o jego życie. Celina ratuje Jowitę przed porwaniem i bandyci, którzy zaatakowali dziewczynę, zostają aresztowani. A gdy policja odkrywa, że napad zlecił Bonda, Jezierska stara się przeprosić Sergiusza oraz Prota za niesłuszne oskarżenia. Hermanowi nie podoba się nowe niebezpieczne zajęcie partnerki, ale Brońska nie zgadza się, by partner ją ograniczał. Do mężczyzny ponownie przychodzi na masaż Malwina. Gawron ma dla Żabci kolejną szaloną niespodziankę – i zabiera ukochaną w podróż dookoła świata. Tymczasem w willi ze Sławką zostają Zeus i Broda.