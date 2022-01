Barwy szczęścia odc. 2558. Napaść na klientów "Feel Good". Streszczenie odcinka [25.01.2022]

Barwy szczęścia odcinek 2558. Streszczenie

Damian prosi Dominikę, by zatrudniła jego córkę w "Feel Good". Liczy, że dzięki temu łatwiej będzie nadzorować, co robi Luiza i z kim się spotyka. Przed lokalem dochodzi do napadu - przebrany za lisa napastnik oblewa klientów farbą. Gdy na miejscu zjawia się policja, okazuje się, że poszkodowani zajmują się hodowlą norek. Grzelakowie są dumni z Aleksa, który wspólnie z Ewą napisał artykuł opublikowany w "Szoku". Aleks prosi rodziców, by przygarnęli Hubę - psa chorego pana Wacławika. Iwona odkrywa, że Tomasz ma nastoletniego syna.