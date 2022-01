Barwy szczęścia odc. 2563. Ogromna popularność Hermana i fanki. Streszczenie odcinka [01.02.2022] redakcja

Dzięki filmikowi Adriana i Dawida Herman zdobywa popularność. Na masaż po raz kolejny przychodzi także Malwina. Co na to Celina? Z kolei Oliwce psuje się auto. Kogo poprosi o pomoc? Co tym razem zrobi Luiza? Już teraz przeczytaj streszczenie 2563. odcinka Barw szczęścia!