Barwy szczęścia odc. 2565. Bójka na scenie. Streszczenie odcinka [03.02.2022] redakcja

Kasia - po swoich atakach paniki - udaje się do terapeuty. Co ten jej powie? Z kolei Michalina ciągle spędza czas w teatrze. Jakie zadanie otrzyma od reżysera? O co Agata będzie zła na Patryka? Już teraz przeczytaj streszczenie 3565. odcinka Barw szczęścia!