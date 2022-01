Barwy szczęścia odc. 2566. Kolejna ofiara Rymana i narkotyki. Streszczenie odcinka [04.02.2022]

Barwy szczęścia odcinek 2566. Streszczenie

O poranku Agata jest kłębkiem nerwów. Patryk nie wrócił na noc do domu i przestał odbierać telefony. Z kolei Klara próbuje namówić Huberta, by wybrał się z nią na imprezę swingersów. Chce w ten sposób zdobyć dodatkowe materiały do swojej książki. Łukasz znów ma kłopoty w redakcji, bo Wangel stawia mu ultimatum: albo podniesie sprzedaż gazety, albo straci pracę. Michalina na kolejnej próbie przestaje być pupilką Rymana i dołącza do grona ofiar, które reżyser doprowadza niemal do łez. Kolega z teatru proponuje jej dla rozluźnienia wspólne wypalenie skręta.