Bary i restauracje chcą od rządu ogromnego odszkodowania za lockdowny. 300 przedsiębiorców dołączyło do pozwu krakowianki Doroty Rydygier Zbigniew Bartuś

Gastronomia była administracyjnie zamknięta przez rząd w sposób ciągły przez ponad siedem miesięcy, a w sumie przez niemal rok. W okresach wielomiesięcznych obostrzeń i ograniczeń bary, kawiarnie i restauracje mogły sprzedawać swoje dania wyłącznie na wynos i w dostawie, przez co ich przychody spadły poniżej 10 procent notowanych przed pandemią. Przy takich obrotach przedsiębiorcy nie byli w stanie pokryć nawet podstawowych kosztów. Andrzej Banas Zobacz galerię (14 zdjęć)

Ponad 300 właścicieli 394 barów, kawiarni, restauracji i innych firm gastronomicznych z całej Polski dołączyło do Pozwu Zbiorowego Gastronomii organizowanego przez Izbę Gospodarczą Gastronomii Polskiej, a zainicjowanego przez Dorotę Rydygier, właścicielkę francuskiej restauracji Voila w Krakowie. Na dniach pozew ma być złożony do warszawskiego Sądu Okręgowego. Przedsiębiorcy skarżący państwo z pomocą kancelarii prawnej mec. Jacka Duboisa argumentują, że rządzący pominęli ich w kolejnych w tarczach antykryzysowych, przez co do wielu firm pomoc nie dotarła wcale, albo było niewystarczająca, by pokryć choć część strat spowodowanych przez wprowadzone przez rząd obostrzenia. Tysiące firm znalazło się przez to na granicy bankructwa, część – mimo zniesienia lockdownów – nie było w stanie wznowić działalności.