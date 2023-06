Baza Lubogoszcz ma już 100 lat. 4 czerwca zaprasza na swój piękny jubileusz. To jedyne takie miejsce w Beskidzie Wyspowym!

Baza Lubogoszcz – od stu lat na Lubogoszczy

Nic więc dziwnego, że dla wielu ten „hotel” z milionem gwiazd na firmamencie, dostępnych dosłownie na wyciągnięcie ręki, szum otaczającego lasu, to najwspanialsze miejsce na świecie. Tu przecież rodziły się pierwsze zauroczenia, miłości, a przede wszystkim przyjaźnie, często kultywowane przez lata.

- Sporo się będzie u nas działo. Jubileusz zacny, więc i obchody powinny być godne – śmieje się Maria Grzęda, wieloletnia szefowa Bazy „Lubogoszcz”. - To przecież niezwykły czas i miejsce niezwykłe. Tu wciąż można jeszcze poczuć ducha prawdziwej turystyki oraz przyjemne zmęczenie po całodziennej wędrówce, wysłuchać fantastycznych opowieści przy ognisku, ale także odkryć spokój i samotność leśnych ostępów.

Baza nad „Stawiskiem”, czyli „Żabim Oczkiem”

Jak to się stało, że tak wysoko, na trudnym, kamienistym gruncie, z niełatwym i dziś dojazdem, powstał ośrodek wypoczynkowy dla młodzieży? Baza swoje narodziny zawdzięcza śmiałej wizji, sporej odwadze, ale też malowniczej polanie pośród gęstego boru oraz „Stawisku” - zwanemu też bardziej swojsko „Żabim Okiem”.

Działacze YMCA przyglądali się wielu miejscom w Polsce, ale to jedno, wyniesione wysoko ponad Kasinę Małą ich urzekło. Dlaczego?

Po I wojnie światowej amerykańskie Young Men’s Christian Association, czyli Chrześcijańskie Zrzeszenie Młodzieży Męskiej, postanowiło założyć w Polsce pierwszy stały oboz dla młodzieży. Miał to być jednocześnie dom, miejsce kształtowania charakterów, ale także baza, w której mogliby oderwać się od doświadczeń, które młodym ludziom przyniosła I wojna światowa.

– Podczas przelotu nad Beskidem Wyspowym wpadło im w oko jeziorko na zachodnim stoku Lubogoszcza. Polacy i Amerykanie, którzy brali udział w tej misji, zgodnie uznali, że jest to właśnie to idealne miejsce, którego poszukiwali. Znajdowało się ono na wysokości 697 m n.p.m. – opowiada szefowa bazy. – Po raz pierwszy przybyli na Lubogoszcz wiosną 1923 r. Malownicza polana otoczona była już wtedy gęstym świerkowym lasem oraz znajdowała się z dala od ludzkich siedzib. Niewielkie jezioro nie tylko dodawało jej uroku, ale przede wszystkim dostarczało świeżej wody, w której można się było kąpać.

Niedługo później, ale wciąż mówimy o 1923 r., na Lubogoszcz dotarli pierwsi chłopcy. Na kamienistym gruncie czekały na nich tylko proste brezentowe namioty i kuchnia polowa. Wypoczywali, ale też pracowali. To dzięki nim, i ich następcom, zniwelowano teren, powstało boisko sportowe, ścieżki, jadalnia, świetlica, domek kierownika, a także pierwsze drewniane domki. – W 1931 r. na Lubogoszczu uruchomiono basen pływacki 25x7 m, jeden z najwyżej położonych w Polsce – dodaje kierowniczka bazy.

I przypomina, że YMCA na Lubogoszczu działała do 1939 r., a potem od 1945 do 1949 r. W latach 1950–1976 ośrodek podlegał władzom oświatowym. Bywali w nim wtedy nie tylko harcerze, ale także nauczyciele Liceów Pedagogicznych. W 1977 r. został włączony w struktury Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego. – Jego dyrektorem był wtedy Leon Harabasz, i to z jego inicjatywy przebudowano prawie wszystkie obiekty – przypomina Maria Grzęda.

A jak pani Maria trafiła na Lubogoszcz? Od 1945 r. gospodarzem Bazy był Jan Juszczak, a jego żona była szefową kuchni. Maria Grzęda, która od 1985 r. jest kierowniczką bazy, jest ich córką.