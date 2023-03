Będą zmiany w rozkładzie linii autobusowej Myślenice-Kraków

Organizatorem linii A1 jest województwo małopolskie i to tam – do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego skierowaliśmy nasze pytania o planowane zmiany w rozkładzie.

Odpowiedziano nam, że od 1 kwietnia 2023 r. zostanie rozszerzona liczba połączeń na linii A1.

Kursy z Myślenic do Krakowa będą odjeżdżać w porannym szczycie co 30 minut, a popołudniu z Krakowa do Myślenic co 45 minut. Godziny odjazdów zostaną nieco zmodyfikowane. Na wniosek pasażerów zostaną dodane też kursy wieczorem, m.in. kurs z Krakowa do Myślenic po godzinie 22-ej.