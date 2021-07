Będzie nowa linia MPK Wieliczka – Bogucice - Kraków. Autobus pojedzie do pętli P&R w Bieżanowie

Krakowski Zarząd Transportu Publicznego zaproponował następującą trasę dla nowego autobusu: Wieliczka Centrum (parking przy stacji PKP Wieliczka – Rynek – Kopalnia) – Dembowskiego – Powstania Warszawskiego – Goliana – Czarnochowska – Wygoda – Potrzask/Kraków – Pruszyńskiego – Popiełuszki – Bieżanowska – Mała Góra – Ćwiklińskiej – P&R Bieżanów.

Pismo w tej sprawie dotarło do wielickiego magistratu w ostatnich dniach. Jak mówi wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa, miasto zgodzi się na proponowaną trasę nowej linii po Krakowie.

- Wydaje się, że taka trasa jest na dziś jedyną możliwą, bo w przypadku kursów na P&R Mały Płaszów, co także było rozważane autobus może mieć kłopoty techniczne z przejazdem w rejonie ulic Sucharskiego - Półłanki. Dlatego do trasy nie mamy zastrzeżeń, będziemy natomiast jeszcze rozmawiać z Krakowem o większej częstotliwości kursów nowego autobusu niż proponowane teraz – co 70 minut – powiedział nam Piotr Krupa.