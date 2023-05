Będzie nowy most w Krzyszkowicach. Wykonawca rusza z pracami

Koszt inwestycji to 2 mln 247 tys. zł, z czego 1,8mln zł pokryje dofinansowanie z rezerwy celowej budżetu państwa z puli na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (tzw. „powodziówki”). Zakres prac przewiduje budowę dojazdów do nowego mostu (rozbudowane zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową) oraz umocnienia koryta "Głogoczówki" w rejonie nowego przejazdu przez rzekę (na długości 45,5 m).

Na pewno będzie bezpieczniej dla wszystkich jego użytkowników – mów burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka.

Informacja ta cieszy sołtysa wsi Władysław Dyduła, który wspomina stary most jako „wąskie gardło”. Przypomina on także, że po drugiej stronie Głogoczówki jest ok. 130 domów, dla których przejazd mostem jest obecnie jedyną drogą publiczną, a można się spodziewać, że tereny te z czasem będą się jeszcze bardziej zabudowywać, bo jest tu potencjał do budowy kolejnych domów.

Kiedy w lipcu 2021 roku powódź błyskawiczna zniszczyła m.in. ten właśnie most na Głogoczówce mieszkańcy tych ponad stu domów z osiedli Brzeg, Nad Gaikiem i Pustać zostali odcięci od świata.

Niedługo potem gminie udostępniono most tymczasowy pochodzący z agencji rezerw strategicznych a żołnierze Wojska Polskiego go zmontowali. Nadal służy on mieszkańcom Krzyszkowic i tak ma być do oddania do użytku nowego mostu.