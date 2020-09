Mieszkańcy oburzali się ze względu na ograniczenia miejsc w autobusach oraz ograniczenia kursów. Wiele osób miało kłopoty z dojazdami. W czasie, gdy nie funkcjonowały szkoły w normalnym trybie tylko zdalnym oraz w czasie wakacji podróżni musieli sobie radzić z przejazdami. Obecnie stało się to niemożliwe m.in. ze względu na powrót uczniów do szkół. Dlatego zasadnym był powrót autobusów do codziennych rozkładów jazdy.