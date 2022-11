Będzie więcej pieniędzy dla mieszkańców Krakowa na ekologię? Prezydent wnioskuje do Ministerstwa Klimatu i Środowiska Klaudia Warzecha

Panorama Krakowa Anna Kaczmarz / Polska Press

Krakowianie ze względu na bariery związane ze zbyt niskim poziomem wsparcia w stosunku do cen rynkowych oraz koniecznością spełnienia często wielu skomplikowanych warunków, rezygnują z udziału w programie "Stop Smog". W związku z tym prezydent Krakowa zwrócił się do Ministerstwa Klimatu i Środowiska o wprowadzenie zmian, które miałyby na celu ułatwienie korzystania z programu. Dodatkowo prezydent zawnioskował o poszerzenie realizowanych przedsięwzięć w ramach programu "Ciepłe mieszkanie". To wszystko po to, aby w obecnych warunkach nie pozbawiać mieszkańców Krakowa korzystania z rządowego wsparcia finansowego.