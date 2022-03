Benzyna po 6 złotych, czy po... 10 złotych? Ceny spadły, na razie w hurcie. Czy czeka nas stabilizacja czy najdroższa wiosna w historii?

- Mamy kolejny dzień mocnych obniżek w cenie paliw gotowych po wcześniejszym znaczącym skoku wynikającym z inwazji rosyjskiej na Ukrainę i obaw o stabilność eksportu ropy z Rosji

– komentował w piątek rano dr Jakub Bogucki, analityk z serwisu e-petrol.pl. I przewidywał spore spadki czas paliw w hurcie, powyżej 100 zł za tysiąc litrów. Równocześnie – po podniesieniu przez radę Polityki Pieniężnej stóp procentowych i zapowiedzi kolejnych podwyżek przez prezesa NBP - poprawił się kurs złotówki do dolara.

- W czwartek mocno spadły koszty zakupu oleju napędowego i benzyn w hurcie, co prawdopodobnie przełoży się na ustabilizowanie sytuacji na stacjach. Przynajmniej na jakiś czas

– mówi dr Bogucki.

Co wydarzy się dalej – tego nie potrafi przewidzieć dosłownie nikt. Eksperci zwracają jednak uwagę na kilka czynników, które mogą wpłynąć zarówno na obniżenie, jak i dalsze podwyższenie cen ropy, a tym samym paliw. Pesymistyczne scenariusze zakładają dobicie stawek za baryłkę ropy do 180 dol. i kursu dolara do 5 złotych – wtedy litr najtańszej benzyny musiałby kosztować ponad 10 zł. W wariancie optymistycznym ceny ropy ustabilizują się na poziomie między 100 a 110 dol., a kurs dolara się nie zmieni – co przełoży się na ok. 6 zł za litr Pb95 (przy obniżonych podatkach). Kluczowy jest jednak dalszy rozwój wypadków w Ukrainie. Równie ważna pozostaje ewentualna mocna reakcja Europy na popełniane przez Rosjan zbrodnie.