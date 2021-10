Beskid Myślenicki (i cały Beskid Wyspowy) na jesień i każdą inną porę roku [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

Jesień to doskonała okazja do tego, aby zdobyć koronę, a dokładnie Koronę Beskidu Myślenickiego. To nowa odznaka ustanowiona przez oddział PTTK Lubomir w Myślenicach. Przewodnicy zachęcają do tego, aby wybrać się m.in. na Luboń Wielki, Koskową Górę, Lubomir, albo inny z 50 szczytów. Albo zobaczyć inne ciekawe miejsca, jak choćby Kopytko w Sieprawiu, albo jeden z Diabelskich Kamieni.