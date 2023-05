Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Nowa edycja akcji edukacyjnej Inspekcji Transportu Drogowego w Gaju pod Krakowem

- Bezpieczeństwo na polskich drogach ulega poprawie. Zmniejsza się ilość wypadków, ofiar śmiertelnych, ale do celu związanego z bezpieczeństwem, jaki wyznaczyliśmy jako rząd Prawa i Sprawiedliwości jest jeszcze daleko. W 2015 Polska była liderem pod względem ilości wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych. To ulega zmianie. Działamy na trzech polach: inwestycyjnym, czyli budujemy nowoczesne, bezpieczne drogi szybkiego ruchu, autostrady, drogi ekspresowe. To już setki, tysiące kilometrów dróg oddanych do użytkowania w czasie rządów PiS - mówił Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.