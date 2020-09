Bezpieczna droga do szkoły - policjanci z powiatu krakowskiego czuwają nad dziećmi

Początek września to czas na przygotowanie dzieci do bezpiecznego poruszania się na drodze. Policjanci z powiatu krakowskiego, w ramach ogólnopolskiej akcji „Bezpieczna droga do szkoły” przypominają dzieciom zasady bezpiecznego dojścia i dojazdu do placówki szkolnej.

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły? W pierwsze dni września funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Krakowie czuwają nad bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w rejonie szkół na terenie powiatu. Po każdej dłuższej przerwie od szkoły - a tegoroczna była znacznie dłuższa niż inne - ważne jest, żeby przypomnieć najmłodszym o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. W akcję włączyło się także Starostwo Powiatowe w Krakowie, które w ramach współpracy na rzecz bezpieczeństwa dzieci przekazało odblaski, które policjanci wręczać będą uczniom przez cały okres czterodniowej akcji, a także później podczas przeprowadzanych prelekcji w szkołach. Cześć skierowanych w rejon szkół patroli finansowana jest również ze środków starostwa krakowskiego. - Mundurowi zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci w rejonie przejść dla pieszych, nie tylko przypominając im o zasadach bezpieczeństwa, ale także pomagając w przejściu przez ruchliwą jezdnię, zwracając jednocześnie uwagę na niebezpieczeństwa, z jakimi mogą się spotkać. Stróże prawa sprawdzają również prawidłowość dowozu dzieci i młodzieży do szkoły, bo często zdarza się, że opiekunowie nieprawidłowo parkują, kiedy podwożą swoje pociechy. Podczas akcji, policjanci wręczają dzieciom opaski odblaskowe, tłumacząc jednocześnie, jak istotne jest ich noszenie, bo widoczność na drodze jest bardzo ważnym elementem ich bezpieczeństwa - podkreśla podkom. Justyna Fil, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Krakowie. Kierowcy, przejeżdżający w rejonie szkół również przyciągają szczególną uwagę policjantów z ruchu drogowego, którzy przypominają im o właściwym zachowaniu w tej okolicy. Informują kierowców także o konsekwencjach popełnienia wykroczeń. Ci, którzy nie stosują się do zasad bezpieczeństwa i tym samym łamią przepisy ruchu drogowego, będą odpowiadać za popełniane wykroczenia. Czytaj także Znamy wyniki referendum w Skale

