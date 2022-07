Bezpłatny ośrodek rekreacji z plażami pod Krakowem pełen ludzi. Dolina Raby się rozkręca! 22.07.2022 Jolanta Białek

Nad Rabą w Kłaju (powiat wielicki) powstał jeden z najciekawszych ośrodków wypoczynkowych w regionie. W budowie enklawy nazwanej "Doliną Raby" pomogła dotacja unijna, dlatego wstęp oraz większość atrakcji są tam bezpłatne fot. materiały Urzędu Gminy Kłaj/FB ośrodek Dolina Raby Zobacz galerię (43 zdjęcia)

Dwie piaszczyste plaże, miasteczko rowerowe, boiska do gry w siatkówkę, park linowy, plenerowa siłownia, ścianki wspinaczkowe, możliwość pływanie kajakiem, łódką i rowerem wodnym, dwa place zabaw, park edukacyjny - takie m.in. atrakcje czekają na odwiedzających nowy Ośrodek Rekreacyjny „Dolina Raby” na granicy Kłaja i Targowiska. To pierwsze w powiecie wielickim gminne centrum wypoczynkowe. Nadrabska enklawa powstała z pomocą dotacji unijnej, co oznacza, że wstęp na teren obiektu, a także większość atrakcji są bezpłatne.