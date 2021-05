Białoruś. Ostatnie ostrzeżenie KOMENTARZ

Pamiętajmy, że kazamatach łukaszenkowskiego reżimu wciąż siedzi Andrzej Poczobut, jeden z liderów polskiej mniejszości. Oczywiście nic nie dzieje się bez wiedzy i zgody “wielkiego brata” z Moskwy. Władimir Putin prawdopodobnie celowo spuszcza z łańcucha Łukaszenkę, grając na jego dalszą izolację i tym samym realizując swój nadrzędny cel - wchłonięcie całego kraju do czegoś na kształt trochę już zapomnianego projektu o wdzięcznej nazwie “ZBiR” (Związek Białorusi i Rosji).

Ale właśnie - czy trochę ospała Unia Europejska i niezbyt aktywne NATO podejmą stanowcze działania? Wszak nie zmusił ich do tego nawet terrorystyczny akt, jakim było zestrzelenie Boeinga nad okupowanym Donbasem. Rurociąg Nord Stream2 prze na zachód bez przeszkód, a z “głębokiego oburzenia” świata śmieją się i w Mińsku, i w Moskwie. Co więc zrobić? Myślałem o pieniądzach, że oto presja spowoduje, że linie lotnicze zostaną zmuszone do omijania tego kraju w obawie o zdrowie i życie załóg i pasażerów, co będzie oznaczać koszty i sprowokuje reakcję. Już jednak okazuje się, że np. holenderskie linie KLM (i tamtejszy rząd) nie widzą takiej potrzeby. Putin i Łukaszenka triumfują raz za razem.