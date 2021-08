Biały Kościół. Mówimy do taty, jesteśmy przekonane, że nas słyszy. Grzegorz Żurek jest bezwładny, potrzebuje rehabilitacji Barbara Ciryt

Grzegorz Żurek z Białego Kościoła ciężko zachorował, ale ma zonę i córki, które uparcie walczą o niego Fot. archiwum rodzinne Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Grzegorz Żurek jest przytomny, ale specjaliści twierdzą, że niekontaktowy, w stanie wegetatywnym. Został wypisany ze szpitala, żaden inny go nie chciał przyjąć, lekarze nie widzieli możliwości leczenia. A żona Jolanta i córki Aleksandra i Katarzyna postanowiły, że będą walczyć o niego do skutku. - Wierzymy, że są szanse na powrót do zdrowia, do domu, do nas - mówią. Szukały miejsca w placówkach prywatnych, znalazły ośrodek rehabilitacyjny w Krakowie, którego specjaliści dostrzegli szansę na poprawę stanu zdrowia. Teraz szukają pieniędzy, a potrzebują dziesiątki tysięcy miesięcznie, żeby opłacić terapię i rehabilitację, a do tego kosztowne leki.