Bieg Skawiński na Rolkach. Nietypowa rywalizacja na trasie ze Skawiny do Radziszowa [ZDJĘCIA]

Do zawodów zgłosiło się ponad 150 osób. Do pokonania mieli 9-kilometrową trasę - ze Skawina do Radziszowa i z powrotem Start i metra była na ul. Żwirki i Wigury, a „meta honorowa” na placu koncertowym w Parku Miejskim, przy Pałacyku Sokół.

IX BIEG SKAWIŃSKI NA ROLKACH 2021 - WYNIKI

Mężczyźni, open:

1. Paweł Ciężki (Rollerbalde Pilchwyscig.pl) 15.04

2. Wojciech Kościelniak (KKSW Krak) 15.14

3. Bartłomiej Chojnacki (KKSW Krak) 16.08

4. Janusz Roj (Silesia Skating Tempish Team) 16.09

5. Wojciech Gądek (Silesia Skating Tempish Team) 16.09

Kobiety, open: