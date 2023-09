Bieg Sułkowicki z rekordową liczbą zawodników. Wszyscy zawodnicy pokonali trasę w 50 minut, a zwycięzca potrzebował zaledwie 17 minut

To była już czwarta edycja biegu. Rozegrała się w sobotę, 16 września w Sułkowicach. Na starcie od rana było gorąco ze względu na przygotowania, atmosferę i słoneczna pogodę. Start i meta zawodów zorganizowano na boisku sportowym przy Szkole Podstawowej nr 2 w Sułkowicach. Organizatorami Biegu Sułkowickiego byli: Fizjomedicus - Centrum Rehabilitacji i Terapii Manualnej, Gmina Sułkowice oraz Stowarzyszenie Pomagamy Ludziom Kreujemy Przyszłość.

Mieli do pokonania 5 km

- Po dekoracji zwycięzców biegu głównego i marszu przyszedł czas na konkurencje dziecięce. Dzieci podzielone na grupy wiekowe, pokonywały trasy dostosowane do swych możliwości. Najliczniejsze okazały się grupy przedszkolaków i dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, którym podobnie jak dorosłym nie brakowało determinacji w rywalizacji. Na mecie wszyscy najmłodsi biegacze otrzymali pamiątkowe medale, a za 5 pierwszych, najlepszych wyników czekały atrakcyjne nagrody - informują organizatorzy imprezy sportowo-rekreacyjnej.

Zabawa dla zdrowia

Celem wydarzenia jest promowanie zdrowego trybu życia, aktywnego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, walki z otyłością, chorobami wieńcowymi, chorobami kręgosłupa czy dysfunkcjami stawowymi. Niezmiernie cieszy fakt, że gminę Sułkowice co roku reprezentuje liczna grupa aktywnych mieszkańców. Należą do niej także ci najmłodsi. Dla nich ważna jest dbałość o zdrowie swoje i najbliższych. Organizatorzy podkreślają, że liczny udział mieszkańców w biegu daje siłę oraz chęci do organizacji kolejnych tego typu wydarzeń sportowych.