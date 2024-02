Bieg Walentynkowy w Krakowie 2024 dla zakochanych i szukających miłości. Zobaczcie zdjęcia

Serduszkowa pętla na trasie Biegu Walentynkowego w Krakowie

Zawody rozegrane zostały w Krakowie już po raz ósmy. Start i meta Biegu Par i Biegu Do Wzięcia były w Parku im. Henryka Jordana od strony Błoń, a trasa obejmowała ścieżkę wokół Błoń oraz "serduszkową" pętlę w parku.

Uczestnicy obu biegów mieli do pokonania 5 km, oczywiście nie wszyscy zgłosili się, by się "ścigać" (z limitem 50 minut trasę można było nawet przejść szybkim krokiem). Charakter tej imprezy składania do innego podejścia. Bieg promuje tę formę aktywności i zdrowy tryb życia, ale także rozgrywany jest dla uczczenia "święta zakochanych". Pary biegły złączone opaską, była osobna kategorii dla małżeństw.

Najpierw na trasę ruszyły więc duety w Biegu Par. Po nim był Bieg Do Wzięcia, a więc tych którzy być może tej miłości dopiero szukają. Dodatkową atrakcją był konkurs na najlepsze walentynkowe przebranie.