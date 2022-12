Biegi narciarskie. Pierwsze pucharowe punkty Polaków. Głównym celem mistrzostwa świata w Planicy (k)

Izabela Marcisz podczas igrzysk w Pekinie Andrzej Banas / Polska Press

Rozpoczął się sezon w biegach narciarskich. Dla polskiej kadry nie będzie on łatwy, ale do maksimum chcą wykorzystać nowy regulamin - w tym roku punkty w Pucharze Świata otrzymuje pierwsza pięćdziesiątka, a nie jak do tej pory tylko trzydziestka.