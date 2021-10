Biegi narciarskie. Tylko trzy zawodniczki na zgrupowaniu kadry w Ramsau. Siostry Kaleta trenują w USA

W kadrze Martina Bajcicaka jest pięć biegaczek, lecz na lodowcu w Ramsau przygotowywać się będą tylko trzy z nich: Izabela Marcisz, Monika Skinder i Karolina Kukuczka. Zabraknie sióstr Weroniki i Karoliny Kaleta, które przebywają w Stanach Zjednoczonych. Młodsza z nich, 18-letnia Karolina, brązowa medalistka mistrzostw świata juniorów w sprincie techniką klasyczną, właśnie poszła w ślady cztery lata starszej siostry i rozpoczęła studia na University of Colorado (tam też rozpoczyna naukę i treningi alpejka Magdalena Łuczak).

Osobne przygotowania do sezonu zawodniczek LKS Markam Wiśniowa Osieczany mocno komplikuje plany Bajcicaka, ale wyraził na to zgodę. Dziś trudno ocenić, na ile to ryzykowna decyzja z uwagi na fakt, że w lutym odbędą się igrzyska, a żadna z kadrowiczek nie miała do tej pory możliwości nawet zadebiutowania na tej imprezie.