Biegnij z Ojcem do Ojcowa, doroczna akcja i sportowa rywalizacja dzieci z rodzicami Barbara Ciryt

Rodzinny bieg "Biegnij z Ojcem do Ojcowa" mobilizuje całe rodziny do wspólnego spędzania czasu. Impreza jest organizowana od lat. Jest tu sportowa rywalizacja, ale ideą jest sportowa zabawa dzieci z rodzicami, bo do ojcowa biegną najmłodsi nie tylko z ojcami, ale i z mamami. A bywa, że mamy biegną ze swoimi ojcami.