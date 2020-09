Biertowice, Pcim. Niespokojna noc. Najpierw podtopienie, potem pożar

FLESZ - Jak przygotować dzieci do powrotu do szkoły?

W gminie Sułkowice we znaki dały się intensywne opady. W Biertowicach woda dostała się do sklepu jednej z sieci, co spowodowało wezwanie na miejsce straży. Wypompowywaniem wody zajęły się zastępy OSP Biertowice, OSP Rudnik i JRG Myślenice. Poza tym strażaków wzywano też do udrażniania zatkanych przepustów.

Kilka godzin później, ok. godz. 2.30 z Pcimia nadeszła informacja o pożarze poddasza domu. Rodzina (czworo dorosłych i dwójka dzieci) ewakuowała się z domu jeszcze przed przyjazdem straży. Nikomu nic się nie stało, za to straty w mieniu są znaczne, bo spaleniu uległo poddasze i konstrukcja dachu. Akcja gaśnicza trwała do godz. 5 rano.