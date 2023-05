Bike Park Kasina - z górki na pazurki. Ekstremalny zjazd ze Śnieżnicy to olbrzymi zastrzyk adrenaliny

- Na Śnieżnicę wjeżdża się bez żadnego wysiłku - zapewnia jeden z rowerzystów. Naprawdę? - Tak, bo tutaj jest krzesełko - śmieje się. I od razu dodaje, że zjazd, to co innego: - Ten wymaga odwagi, rozwagi oraz sporych umiejętności.

Bike Park Kasina - 11 kilometrów emocji

DH Cup - czarna, wymagająca i bardzo szybka

DH Cup, czyli szlak oznaczony kolorem czarnym, to najszybsza i najtrudniejsza trasa w Bike Park Kasina. Są tu strome ścianki i wymagające skocznie, uskoki oraz sporo korzeni. To trasa tylko dla najlepszych. - Nie wybacza błędów. Tutaj już nie wystarczy tylko kask, ochraniacze na łokcie i kolana, zbroja oraz kondycja i perfekcyjna technika, ale potrzeba także sporo zdrowego rozsądku - śmieje się jeden z chłopaków. Czarna to 1740 metrów emocji i bezwzględnej koncentracji!

Niebieska - do „popływania”

Nie dla wszystkich „Dzika”

Bike Park Kasina - Miejsce nie tylko dla riderów

- Też może przyjechać do naszego ośrodka. Na terenie Bike Parku znajduje się wypożyczalnia z topowymi modelami rowerów. Jest też serwis oraz sklep - zaznacza Grzegorz Lenartowicz, dyrektor ds. komunikacji w Grupie Pingwina. - A tych wszystkich, którzy pragną bardzo dobrze nauczyć się jeździć na rowerze, zapraszamy do naszej szkoły.

Śnieżnica - cud świata

Tak zaś jej uroki opisywał w XIX stuleciu Jan Nepomucen Rostworowski, ziemianin podróżujący po Małopolsce: „Dzieli się na trzy cyple podobne do wyniosłych piramid”. Przez owe „trzy cyple” - Na Budaszowie, Wierchy i Nad Stambrukiem - miejscowi do tej pory mówią o niej Widłak lub Widlata Góra. Na ziemianinie szczyt ten wywarł tak wielkie wrażenie, że przyrównał go do jednego z siedmiu starożytnych cudów świata.

Czy i dzisiaj podbiłaby serce Rostworowskiego „skałami podobnymi wałom murowanym i bastionom”?

Pewnie tak, bowiem Śnieżnica - mimo upływu lat - uroku nie utraciła. Może nieco bardziej otuliła się lasem, coraz niżej schodzącym i skrywającym kolejne jary i wychodnie skalne. Pewnie też zaskoczyłyby go krzesełka sunące po linach pod sam jej wierzchołek, a także narciarze i snowboardziści zsuwający się zimą po jej zboczu, a latem rowerzyści mknący między dorodnymi drzewami.