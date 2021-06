Binarowa i Biecz – miejsca z klasą. Światową! 6 czerwca inauguracja Letniego sezonu turystycznego w Małopolsce. Zapraszamy!

I przypomina, że przed rokiem sytuacja pandemiczna zmusiła MOT do organizacji tego wydarzenia w formie wirtualnej. – Mam nadzieję, że szybko, bardzo szybko wszystko wróci do sytuacji sprzed pandemii – dodaje.

Na unikatowych malowidłach odnajdziemy w niej nie tylko sceny Męki Pańskiej, Sądu Ostatecznego, ale także wyobrażenia nagłej śmierci, siedmiu cnót, naukę dobrego umierania, a także widok… Biecza. Binarowa to także niezwykła armia aniołów. Są wszędzie, a jeden z nich ma nawet wąsy. A przecież bez trudu dostrzeżemy tutaj piękne, słynące łaskami wyobrażenie Matki Bożej z Dzieciątkiem, wizerunki świętych dziewic – Barbary, Doroty, Katarzyny i Małgorzaty, cudownej urody grupę pasyjną na belce tęczowej, ciekawe okucia sprzed wieków…

- Maciej Harna, Daria Kosiek i Anna Oklejewicz sięgną tym razem po utwory prezentujące bogate muzyczne tradycje polsko-ukraińskiego pogranicza, a zwłaszcza do muzyki mieszkańców Karpat – przypomina Anna Franik, dyrektor artystyczny Festiwalu Muzyka Zaklęta w Drewnie.

I to właśnie w tym niezwykłym miejscu - 6 czerwca o godz. 13 - odbędzie się koncert inaugurujący Festiwal Muzyka Zaklęta w Drewnie. To jednocześnie pierwszy tegoroczny artystyczny przystanek melomanów i miłośników kunsztu dawnych mistrzów na małopolskim Szlaku Architektury Drewnianej. W Binarowej usłyszymy Wernyhorę, sanocki zespół mający w repertuarze utwory folkowe i world music.

Usłyszymy więc brzmienia charakterystyczne zarówno dla Beskidu Niskiego jak i szeroko pojętej Huculszczyzny. Wspomnieć wypada, że zespół, choć istnieje zaledwie od dwóch lat, już na koncie ma prestiżowe wyróżnienia m.in. Nagrodę Główną i Nagrodę Publiczności na XXX Mikołajkach Folkowych oraz I nagrodę na Festiwalu Muzyki Folkowej Polskiego Radia „Nowa Tradycja”.

- Czyż może być lepszy powód do wyruszenia na uroczy Szlak Architektury Drewnianej niż muzyka i ta piękna świątynia z około 1500 roku? – zastanawia się Paweł Mierniczak, dyrektor Małopolskiej Organizacji Turystycznej.

Biecz: od Wagi Czarownic po walki zbójników

Miasto Korony Królestwa Polskiego, „mały Kraków”, „polskie Carcassonne” – to mowa oczywiście o Bieczu, jednej z najpiękniejszych małopolskich miejscowości MOT

Czy w Bieczu była Szkoła Katów? Gdzie znajdziemy Wagę Czarownic? Czy zbój Becz założył Biecz? Kto trafiał do turmy? Co robiono w konfesacie? Czy „Zdjęcie z krzyża” w kolegiacie Bożego Ciała pochodzi z warsztatu Michała Anioła? Skąd wzięła się Baszta radziecka? Kim był Marcin Kromer? Tego wszystkiego – i wiele więcej – dowiedzą się wszyscy, którzy 6 czerwca przybędą do Biecza z samego rana.