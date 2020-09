Biskupice. Święto plonów w dobie epidemii [ZDJĘCIA]

Uroczyste dożynkowe nabożeństwo zorganizowano w kościele parafialnym w Biskupicach. Świętowanie w takiej formule zaproponowała gmina, a mieszkańcy licznie odpowiedzieli na zaproszenie na spotkanie.

Delegacje wszystkich miejscowości złożyły na ołtarzu dziękczynne dary. Nie tylko tradycyjne dożynkowe wieńce, ale także: chleb, wino, owoce, warzywa, miody, ciasta, bukiety z polnych kwiatów i zbóż.

Podczas kazania proboszcz biskupickiej parafii, ks. Robert Jończyk podkreślił, jak ważna i trudna jest praca na roli. Życzył też wszystkim rolnikom, by ich praca i trud przynosiły nie tylko godziwą zapłatę, ale także satysfakcję. Zachęcił również wiernych do zabrania do swych domostw poświęconych bochenków chleba.