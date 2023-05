Bitwa pod Szycami. Inscenizacja starcia powstańców styczniowych z Rosjanami, wspomnienia i pieśni sprzed 160 lat

W gminie Wielka Wieś przez długi czas nikt nie obchodził rocznic bitwy pod Szycami, bo jak wyjaśnia sołtys Modlnicy Bogumiła Pietrzyk, prezes Stowarzyszenia Teatr Regionalny, a jednocześnie szefowa Zespołu Modlnicanie - mieszkańcy tutejsi długo nie wiedzieli, że opisywana przez historyków bitwa pod Szycami była tu pod Krakowem, uważano, że chodziło o Szyce w województwie śląskim.

Z czasem po dotarciu do dokumentów okazało się, że zachowały się lokalne dokumenty o tej bitwie.

- Mamy zapiski Władysława Sieńki, dyrektora miejscowej szkoły z Modlnicy, który w 50-lecie powstania styczniowego w 1913 roku organizował wielki pochód uczniów, grona pedagogicznego, straży pożarnej, inteligencji i włościan ze szkoły na cmentarz, gdzie zostali pochowani powstańcy walczący w bitwie pod Szycami - opowiada sołtys Bogumiła Pietrzyk, pasjonatka lokalnej historii.

To ona jest autorką scenariusza do inscenizacji bitwy przygotowanej przez uczniów dzisiejszej szkoły w Modlnicy. Dyrekcja szkoły zaangażowała uczniów do udziału w inscenizacji, a z dziećmi i młodzieżą nad inscenizacją pracowała nauczycielka historii Nadzieja Nikiel.