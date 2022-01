Bł. ks. Józef Pawłowski. Przez obozową wartownię na ołtarze

FLESZ - Co dalej z pracą zdalną? Ekspert nie pozostawia złudzeń: Firmy wolą wrócić do swoich siedzib

Przed wartownią niemieckiego obozu koncentracyjnego w Dachau, trzymając w ręce niewielką walizeczkę, stał ksiądz. Był styczeń, a on stał kilkanaście godzin z odkrytą głową, ubrany w kalosze i sutannę. Przechodzący obok w grupie innych więźniów kielecki adwokat Leopold Wędrychowski "zapytał" go wzrokiem, co z nim. Ksiądz pokazał oczyma na niebo.

Być może stojąc przed wartownią wspominał dzieciństwo spędzone w Proszowicach, na przełomie XIX i XX wieku pozbawionych znaczenia, praw miejskich, zapóźnionych cywilizacyjnie. W porównaniu z rówieśnikami i tak nie miał najgorzej, gdyż rodzice - Franciszek i Jadwiga - trudniąc się masarstwem i ubojem, zapewnili swoim licznym dzieciom godne życie. Po ukończeniu Szkoły Powszechnej w Proszowicach posłali go do Państwowego Progimnazjum w Pińczowie, po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w Kielcach. Na księdza został wyświęcony w lipcu 1913 roku. Był już wówczas studentem Katolickiego Uniwersytetu w Innsbrucku. Po powrocie ze studiów rozpoczął pracę w kieleckim seminarium w charakterze wykładowcy. Szybko został wicerektorem, a potem rektorem seminarium. - Nie był typem naukowca, ale był znakomitym wychowawcą. Szczególnie troszczył się o ubogich i chorych alumnów, którym zawsze starał się pomagać - wspominał biskup Kazimierz Gurda.