BLACK FRIDAY 2022. Kiedy wypada? W których sklepach możemy liczyć na promocje z okazji Black Friday? 2.11.22

BLACK FRIDAY 2022. Co to za święto?

Black Friday, zwany także Czarnym Piątkiem, to dzień, w którym możemy liczyć na znaczne obniżki cen wielu produktów - zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych. Jest to zatem idealna okazja do znalezienia mikołajkowych oraz bożonarodzeniowych prezentów lub zakupu rzeczy, o której już od dawna marzyliśmy. To również szansa dla sklepów, aby pozbyć się zalegających na półkach towarów i przygotować magazyn na nowe kolekcje ubrań bądź akcesoriów. Black Friday przywędrował do nas ze Stanów Zjednoczonych i od 2015 roku staje się coraz bardziej popularny.