Błażej Krzyształowicz trenerem siatkarek Grupy Azoty Akademii Tarnowskiej. Przed nim trudne zadanie w Tauron Lidze

Krzyształowicz zastąpił w Tarnowie Wojtowicza

Wojtowicz zaczął w Tarnowie drugi sezon w ekstraklasie, ale już po trzech meczach (porażki) strony się rozeszły. W 4. kolejce zespół był tymczasowy prowadzony przez dotychczasowego asystenta Michała Madejskiego. W poniedziałek (30.10) wieczorem zaprezentowany został nowy trener, który przeprowadził także pierwszy trening z drużyną.

"Naszemu nowemu trenerowi życzymy powodzenia w pracy. Liczymy, że obudzi potencjał drzemiący w naszej drużynie i skieruje ją na właściwe tory, co przyczyni się do znacznej poprawy wyniku sportowego. Jest to kolejny krok w stronę budowania stabilności klubu oraz jego przyszłości" - napisano w oświadczeniu tarnowskiego klubu.