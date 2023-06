Bliżej decyzji środowiskowej dla budowy mostu przez Wisłę w gminie Nowe Brzesko

O losy przeciągających się procedur związanych z lokalizacją przeprawy pytał radny Kamil Kłoda.

- Słyszymy na ten temat sporo plotek. Chciałbym usłyszeć informacje z pierwszej ręki – mówił.

Wprawdzie inwestorem w tym wypadku nie jest gmina Nowe Brzesko, a Zarząd Dróg Wojewódzkich, to w tej chwili właśnie w nowobrzeskim UGiM trwają procedury, zmierzające do wydania decyzji środowiskowej, która jest warunkiem do podejmowania kolejnych kroków. Z informacji udzielonej przez Monikę Biernacką-Czajkę wynikało, że może ona zostać wydana już po 20 czerwca. Pozytywnie na temat przebiegu inwestycji wypowiedziały się już Wody Polskie, Inspekcja Sanitarna, a Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska uzgodniła jej przebieg i wydała swoje zalecenia.

To nie pierwsza procedura, zmierzająca do wydania decyzji środowiskowej dla budowy nowego mostu. Pierwsza dotyczyła lokalizacji w Hebdowie, przeciwko czemu jednak zaprotestowali mieszkańcy i zakon pijarów, a wojewódzki konserwator zabytków uznał ten wariant za „niedopuszczalny”. W efekcie procedura została przerwana, choć jej zwolennikami są władze gminy Nowe Brzesko. Te tłumaczą, że byłoby to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia planowanej budowy obwodnicy Nowego Brzeska oraz do dojazdu do strefy gospodarczej.