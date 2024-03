Bliżej wiosny, bliżej przyrody. Fotograficzna promocja walorów gminy Krzeszowice. Konkurs z pięknymi widokami, zobacz zdjęcia

- Wiosna powoli wkracza do świata przyrody. To dobra okazja do tego by poobserwować budzącą się do życia naturę . Chcesz przyjrzeć jej się z bliska? Wybierz się na wiosenny spacer! Weź telefon lub aparat fotograficzny i z bliskiej odległości w ogrodzie, lesie, na łące - uchwyć to, co piękne oraz niepowtarzalne - zachęcają koordynatorki konkursu pedagog specjalny Anna Kulak oraz nauczycielka klas I-III Barbara Rusinek.