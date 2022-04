Bociany białe cały czas siedzą na walizkach

Jeśli jeden z ptaków siedzi bezustannie na gnieździe, to powód może być tylko jeden: wysiadywanie jaj. Dalej, jeden z moich znajomych przyuważył parę białych ptaków w trakcie … czynności związanych z przedłużaniem gatunku. Akt wymowny i trudny do pomylenia z czymkolwiek, ale jeśli kogoś zjada ciekawość jak owa czynność wygląda, to polecam kwerendę filmików w Internecie tudzież powiązane z tematem galerie zdjęciowe.

Pewnie zapytacie skąd pośpiech. Otóż bociany białe grają na czas. Im szybciej w gnieździe pojawią się pisklaki, tym prędzej młode osiągną właściwe rozmiary. Zaś od stopnia dorosłości oraz kondycji potomstwa zależy powodzenie pierwszej podróży do Afryki. Mówiąc wprost przeżycie kilkumiesięcznych, młodych ptaków.

Doskonale zdaję sobie sprawę, iż mówienie o odlotach na zimowisko wczesną wiosną jest nietaktem, lecz bociany białe to gatunek, który siedzi na walizkach. Życie upływa mu na podróżach. Nie ma czasu na wypoczynek. Powrót, ogląd i ewentualny remont gniazda, chwila miłości i wysiadywanie jaj. Potem wyczerpujące, prawie czteromiesięczne karmienie potomstwa. I znowu w drogę. Teraz interesuje mnie tylko jedno: ile jaj i ile młodych wyleci tego roku z mojego gniazda?