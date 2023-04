Bociany przyleciały. W śnieżnej scenerii wyglądały żałośnie...

Słońca tyle co na lekarstwo. Gniazdo, gdzie przesiadują nocami smaga lodowaty wiatr. Pola kryje śnieżna kołderka, która znika na kilka godzin i powraca. Głodno, chłodno i smętnie. Od dwóch dni jeden z ptaków przesiaduje stale na gnieździe. Non stop, co oznacza, że prawdopodobnie samica zniosła pierwsze jajo. Pewnie będzie ich ze trzy lub nawet cztery znoszonych w dwudniowych odstępach. Tyle ptaków przychodziło zazwyczaj na świat w moim gnieździe w minione lata.

Zakładam że to ta sama, płodna para. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Jaja są duże, prawie dziesięciocentymetrowej długości. Zawierają sporo substancji odżywczych. Białka, tłuszcze, wapienne skorupki. Wszystko z ciała samicy, która dopiero co wróciła z długiej podróży ze środka Afryki. Tymczasem z aprowizacją na polach i łąkach krucho. Zerknąłem do ulubionej bocianopedii i inaczej być nie może. Jaja muszą pojawić się w pierwszej dekadzie kwietnia, tak by cały cykl wychowania młodych do lotnych ptaków zakończył się w sierpniu.