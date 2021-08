Bohaterowie i obsada nowego kolumbijskiego serialu "Królowa i konkwistador". O czym jest produkcja? [ZDJĘCIA] 31.08.21

"Królowa i konkwistador", czyli miłość i zemsta

Kolumbijski dramat kostiumowy opowiada historię Cataliny, mieszkanki XVI-wiecznej Ameryki Południowej, a zarazem kobiety, która oddała swoją duszę, serce i życie konkwistadorowi - Pedrowi.

Otóż na ziemi Indian pojawiają się konkwistadorzy, którzy dokonują grabieży i mordów na rdzennych mieszkańcach kontynentu. Catalina, córka indiańskiego wodza, zostaje porwana, gdy hiszpańscy konkwistadorzy napadają na ziemie należące do jej plemienia. W Hiszpanii Pedro de Heredia jest namawiany przez przyjaciół, by wyruszyć na podbój Nowego Świata. On woli zostać w ojczyźnie, u boku kochanki, jednak okoliczności zmuszają go do ucieczki z kraju. Na statku poznaje Patricia, który w zamian za pomoc obiecuje mu bogactwo. Gdy jedzie ratować brata, zdradza Catalinę. Kobieta wraca 18 lat później, żądna zemsty.