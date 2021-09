Bohaterowie Promyka nadziei prywatnie. Zobacz, jak wyglądają na co dzień znani tureccy aktorzy [ZDJĘCIA] 15.09.21 oprac.: Anna Nowak

Aktorzy co chwilę dzielą się swoimi zdjęciami w mediach społecznościowych Fot. Pixabay Zobacz galerię (21 zdjęć)

Promyk nadziei to obecnie jeden z najpopularniejszych serialu tureckich w Polsce. Opowiada on o rozbitej rodzinie, skomplikowanych relacjach oraz próbie odnalezienia samego siebie. Aktorzy grający główne role bardzo często dzielą sie z fanami zdjęciami z planu oraz swoimi prywatnymi. Jak wyglądają na co dzień? Kto jest kim? Przejdź do galerii i zobacz ich najnowsze zdjęcia.