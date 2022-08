Boks. Anthony Joshua: Wiem, jak wygrać rewanżową walkę z Usykiem

W pierwszej walce, która odbyła się we wrześniu ubiegłym roku na stadionie Tottenhamu Hotspur w Londynie, Usyk zwyciężył Joshuę jednogłośną decyzją sędziów. Anglik, który doznał drugiej porażki w karierze (24-2, 22 KO), zabezpieczony był klauzulą o rewanżu, z której skorzystał.

Lutowa rosyjska inwazja na Ukrainę i decyzja Usyka o pozostaniu w domu i zaangażowaniu się w obronę ojczyzny, zmusiły organizatorów do opóźnienia ponownego starcia pięściarzy.

35-letni Usyk w marcu opuścił jednak Ukrainę, aby rozpocząć treningi, podczas gdy Joshua spędził czas z dala od ringu, próbując zreorganizować kadrę trenerską. Do jego sztabu dołączył amerykański szkoleniowiec Robert Garcia, który ma sprawić, by "AJ" był bardziej agresywny w ringu.

- Anthony wiele się nauczył od poprzedniego starcia z Usykiem - powiedział Garcia.

- Wiem, co zamierza mój przeciwnik i wiem, co muszę zrobić, żeby go pokonać - stwierdził Joshua w wywiadzie dla BBC.