Boks. Krzysztof Głowacki powalczy o tytuł zawodowego mistrza Europy na gali w Polsce

Informację o zdobyciu praw do organizacji gali podał promotor Andrzej Wasilewski. Walka odbędzie się w kategorii wagowej do 90 kg. Na razie nie jest znane ani dokładne miejsce, ani termin walki. Wiadomo jednak, że odbędzie się ona po gali, którą KnockOut Promotions zorganizuje 29 października w Nosalowym Dworze w Zakopanem z udziałem Mateusza Masternaka i Jasona Whateley'a (zwycięzca stanie do walki o pas IBF).

Wiadomo, że do pojedynku "Główki" musi dojść nie później niż 90 dni od wygranego przetargu, a to oznacza, że najprawdopodobniej zostanie on zaplanowany na listopad.

Kariera pochodzącego z Wałcza Głowackiego, byłego dwukrotnego mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej, zmierza ku końcowi. W tym roku Polak walczył tylko raz, właśnie w rodzinnej miejscowości, pokonując przez techniczny nokaut w 4. rundzie Francisco Rivasa Ruiza z Meksyku. Tym razem pojedynek ma mieć prawdziwą stawkę i przynieść kibicom znacznie więcej emocji.

Pas mistrza Europy znalazł się w zasięgu Głowackiego po tym, jak we wrześniu dotychczasowy mistrz Chris Billam-Smith oddał go bez walki.