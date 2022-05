Boks. Oliwia Toborek zdobyła medal mistrzostw świata w Stambule [AKTUALIZACJA]

Oliwia Toborek skrzyżowała rękawice z Rumunką Alexandrą Petcu w kategorii wagowej 81 kg. Ponieważ zarówno w tej wadze, jak i w następnej +81 kg do rywalizacji zgłosiło się najmniej zawodniczek, pierwszy pojedynek od razu był ćwierćfinałowym. Wygranie go zapewniło Polce awans do półfinału, a więc także medal, nawet w przypadku porażki w starciu o finał (obie pokonane zawodniczki zostaną uhonorowane brązem).

W takiej samej sytuacji jest Lidia Fidura, którą czeka walka z Ukrainką Mariją Łowczynską (+81 kg), natomiast w ćwierćfinale znalazły się po wcześniejszych wygranych także Aneta Rygielska, która zmierzyła się z Algierką Ichrak Chaib i Daria Parada z Turczynką Semą Caliskan (70 kg). Rygielska przegrała i już wiadomo, że nie powiększy dorobku Polek.

Dla Toborek to kolejny medal w tym roku, gdyż w marcu wywalczyła złoty medal młodzieżowych mistrzostw Europy (do lat 22).