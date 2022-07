"Bolivar" odc. 25. Simon wyjeżdża z kraju. Streszczenie odcinka [15.07.2022]

Bolivar odc. 24. Streszczenie

Gererał Boves zdobywa San Mateo. Bolivar udaje się do dowódcy sił zbrojnych Cartageny, by prosić go o wsparcie. Pułkownik del Castillo odmawia. Król Ferdynand VII wysyła do Ameryki potężna flotę, z okrutnym generałem Morillo na czele. Na wieść o tym Bolivar wyprawia rodzinę na Kubę, a sam wyjeżdża na Jamajkę. Rafael spędza wiele czasu z Manuelitą. Wciąż poprawia jej portret, żeby odwlec moment rozstania i wyjazdu do Hiszpanii. Czasem młodzi spotykają się w domu Manueli Espejo. Juana odkrywa ich sekret.