"Bolivar" odc. 30. Kolejny romans Bolivara. Streszczenie odcinka [19.07.2022]

Bolivar odc. 30. Streszczenie

Armia patriotów dociera do Guasdualito w Wenezueli i zdobywa miasteczko. Bolivar decyduje, że zatrzymają się tam kilka dni, żeby odpocząć. Generał Morillo dowiaduje się o ruchach armii wyzwoleńczej. Wobec takiego zagrożenia Bolivar i Paez dochodzą do porozumienia i planują strategię na przyszłość. Generał Santander dociera do domu starego znajomego, Julia Herrery. Julio odszedł z armii i wiedzie spokojne życie na prowincji. Generał prosi o pomoc w rekrutacji żołnierzy. Żona Julia, Berta, jest przerażona. Nie chce, by mąż znów wziął udział w wojnie. General Santander zdaje się być coraz bardziej zauroczony swoją towarzyszką, Felisą. Z kolei Mercedes, ciotka kochanki Bolivara, zaczyna czuć miętę do pewnego żołnierza.