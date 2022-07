"Bolivar" odc. 38. Bitwa o Wenezuelę. Streszczenie odcinka [26.07.2022]

Bolivar odc. 38. Streszczenie

Bolivar zawiera chwilowy rozejm z generałem Morillo. Wykorzystuje czas, by przygotować się do bitwy o Wenezuelę. Udaje mu się rozgromić siły wroga pod Carabobo. Wyzwala swój kraj i wraca do Santaf. Generał Santander stara się powołać do życia nowe instytucje i zapanować nad sytuacją finansową młodej republiki. Julio Herrera odchodzi z armii i próbuje zdobyć intratne stanowisko w rządzie. Generał San Martin wkracza do Limy. Bolivar decyduje, że czas wyruszyć na południe. Manueli udaje się uratować majątek męża i wyjeżdża do rodzinnego Quito, na pozór w sprawach rodzinnych.