"Bolivar" odc. 40. Rząd zaciąga pożyczki. Streszczenie odcinka [28.07.2022]

Bolivar odc. 40. Streszczenie

Julio i Berta odzyskują rodzinny młyn. Julio zleca prowadzenie interesu Bercie, która zaprasza do współpracy Saldarriagę. Saldarriaga ochoczo na to przystaje. Manuelita idzie na bal wydany na cześć Bolivara. Udaje jej się bliżej poznać generała. Niestety, na balu niespodziewanie pojawia się doktor Thorne. Dochodzi do małżeńskiej sprzeczki. Aponte udaje się do domu państwa Camacho i otrzymuje niezwykłe zlecenie. Santander jest zaniepokojony stanem finansów młodej republiki. Odkrywa, że za jego plecami rząd zaciągnął pożyczkę na skandalicznych warunkach.