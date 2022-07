"Bolivar" odc. 42. Bicie fałszywych monet. Streszczenie odcinka [29.07.2022]

Bolivar odc. 42. Streszczenie

Generał Bolivar pilnie potrzebuje pieniędzy na dalszą kampanię wojenną w Peru. Żąda pomocy finansowej od wiceprezydenta Santandera, który zarządza mennicą w Bogocie. W sytuacji bez wyjścia, Santander decyduje się na bicie fałszywych monet. Pozbawiony środków do życia weteran Humberto, bohater wojenny, trafia do więzienia za drobną kradzież. Grozi mu nawet kara śmierci. Jego dawni towarzysze broni z armii wyzwoleńczej postanawiają go uwolnić. Anglik James Thorne, zazdrosny mąż Manuelity, zaprasza do domu jej kochanka, Simona Bolivara. Niewierna żona obawia się konfrontacji.