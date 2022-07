"Bolivar" odc. 43. Manuelita udaje się do lekarza. Streszczenie odcinka [30.07.2022] redakcja

Bolivar zdobywa cenne informacje na temat generała San Martina. Po co są mu one potrzebne? Tymczasem Manuelita udaje się do lekarza. Czego się dowie? Już teraz przeczytaj streszczenie 43. odcinka serialu Bolivar!