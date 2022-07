"Bolivar" odc. 45. Chroniczny brak pieniędzy. Streszczenie odcinka [02.08.2022]

Bolivar odc. 45. Streszczenie

Doktor Thorne podąża tropem niewiernej żony. Przyłapuje ją in flagranti z Bolivarem. Postanawia ją przykładnie ukarać. Zabiera ją ze sobą do Quito. Bolivar rezygnuje z kampanii peruwiańskiej i wyrusza znów na północ, by zażegnać powstanie rojalistów. Tymczasem w Bogocie Santander usiłuje zebrać pieniądze na kolejne kampanie Wyzwoliciela. Chroniczny brak pieniędzy staje się problemem. Bogaci przedsiębiorcy z Bogoty zaczynają stawiać warunki. Na scenie pojawia się tajemnicza Nicolasa, duch z przeszłości Santandera. Brat Manuelity, Jose Maria, usiłuje przekonać siostrę, by się opamiętała.