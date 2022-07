"Bolivar" odc. 47. Manuelita ucieka do klasztoru. Streszczenie odcinka [04.08.2022]

Bolivar odc. 47. Streszczenie

Minister Saldarriaga coraz mocniej zabiega o względy Berty Herrery, której mąż bezskutecznie stara się o rządową posadę. Kochanka generała Bolivara, Manuelita Saenz, ucieka przed swoim mężem do klasztoru. Ten grozi, że odbierze jej majątek, do czego ma formalne prawo. Oznajmia też niewiernej żonie, że jej przyjaciółka Elsa została jego kochanką. Obie kobiety mają nadal mieszkać pod jednym dachem. Generał Bolivar pacyfikuje Pasto opanowane przez rojalistów. Dokonuje masakry wziętych do niewoli mieszkańców zbuntowanego miasta.